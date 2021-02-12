12 февраля верующие отмечают важное церковное событие – Праздник Трех Святителей. Этот праздник посвящен памяти великих каппадокийцев Василия Великого, Григория Богослова и Константинопольского патриарха Иоанна Златоуста. Святые славились тем, что просвещали обычных людей и доносили до них христианские истины. Также, сегодня в мире празднуют Китайский Новый год.

Именины празднуют: Григорий, Василий, Иван. Также Китайский Новый год 2021: дата и как отмечают праздник Приметы 12 февраля На праздник Трех Святителей деревья покрываются инеем – скоро придет теплая погода.

Подул северный ветер, а облаков нет – к сильному похолоданию.

12 февраля солнце скрывается за облаками – ожидайте снегопадов.

Снегири скрипят – будет много снега и ждите метели.

Что нельзя делать на Праздник Трех Святителей Что нельзя делать 12 февраля На Праздник Трех Святителей запрещены любой труд и рукоделие.

Не материтесь сегодня.

Не стоит 12 февраля ходить в гости.