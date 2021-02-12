12 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать
12 февраля верующие отмечают важное церковное событие – Праздник Трех Святителей. Этот праздник посвящен памяти великих каппадокийцев Василия Великого, Григория Богослова и Константинопольского патриарха Иоанна Златоуста. Святые славились тем, что просвещали обычных людей и доносили до них христианские истины. Также, сегодня в мире празднуют Китайский Новый год.
Источник:24 канал
Именины празднуют: Григорий, Василий, Иван.
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Приметы 12 февраля
- На праздник Трех Святителей деревья покрываются инеем – скоро придет теплая погода.
- Подул северный ветер, а облаков нет – к сильному похолоданию.
- 12 февраля солнце скрывается за облаками – ожидайте снегопадов.
- Снегири скрипят – будет много снега и ждите метели.
Что нельзя делать на Праздник Трех Святителей
Что нельзя делать 12 февраля
- На Праздник Трех Святителей запрещены любой труд и рукоделие.
- Не материтесь сегодня.
- Не стоит 12 февраля ходить в гости.
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