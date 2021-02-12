12 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити
12 лютого віряни відзначають важливу церковну подію – Свято Трьох Святителів. Це свято присвячене пам'яті великих каппадокійців Василя Великого, Григорія Богослова і константинопольського патріарха Іоанна Златоуста. Святі славились тим, що просвітлювали звичайних людей і доносили до них християнські істини. Також, сьогодні у світі святкують Китайський Новий рік.
Джерело:24 канал
Іменини святкують: Григорій, Василь, Іван.
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Прикмети 12 лютого
- На Свято Трьох Святителів дерева вкриваються інеєм – скоро прийде тепла погода.
- Подув північний вітер, а хмар немає – до сильного похолодання.
- 12 лютого сонце ховається за хмарами – очікуйте снігопадів.
- Снігурі скриплять – буде багато снігу й чекайте на хуртовини.
Що не можна робити на Свято Трьох Святителів
Що не можна робити 12 лютого
- На Свято Трьох Святителів заборонені будь-яка праця й рукоділля.
- Не лайтесь сьогодні.
- Не варто 12 лютого ходити в гості.
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