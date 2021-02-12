12 лютого віряни відзначають важливу церковну подію – Свято Трьох Святителів. Це свято присвячене пам'яті великих каппадокійців Василя Великого, Григорія Богослова і константинопольського патріарха Іоанна Златоуста. Святі славились тим, що просвітлювали звичайних людей і доносили до них християнські істини. Також, сьогодні у світі святкують Китайський Новий рік.

Іменини святкують: Григорій, Василь, Іван. Також Китайський Новий рік 2021: дата та як відзначають свято Прикмети 12 лютого На Свято Трьох Святителів дерева вкриваються інеєм – скоро прийде тепла погода.

Подув північний вітер, а хмар немає – до сильного похолодання.

12 лютого сонце ховається за хмарами – очікуйте снігопадів.

Снігурі скриплять – буде багато снігу й чекайте на хуртовини.

Що не можна робити на Свято Трьох Святителів Що не можна робити 12 лютого На Свято Трьох Святителів заборонені будь-яка праця й рукоділля.

Не лайтесь сьогодні.

Не варто 12 лютого ходити в гості.