12 марта отмечают день святого Прокопия. В народе этот день также называли Прокопием Перезимником. Считалось, что сегодня особенно будет везти рыбакам и охотникам.

Именины празднуют: Арсений, Артем, Кира, Марина. Также Родительские субботы 2021: что они означают, даты и традиции этих дней Приметы на 12 марта Погода солнечная и теплая – снегов уже не будет

На иве 12 марта распустились "котики" – посевы будут красивыми.

Если на Прокопа охотник увидит зайца, то эта примета означает, что охота будет неудачной.

Приметы 12 марта Что нельзя делать 12 марта Не уходи в дальний путь, без особой надобности.

Считали, что сегодня не стоит одалживать деньги, ведь в последующем можно было самому "залезть в большие долги".

Не стоит и подрезать волосы. Приметы утверждают, что у женщин они станут "жидкими" и начнут выпадать.

Если у вас сегодня день рождения, то не рекомендуем спешить куда-то и спешить, когда будете выполнять какие-то дела.