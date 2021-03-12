12 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать
12 марта отмечают день святого Прокопия. В народе этот день также называли Прокопием Перезимником. Считалось, что сегодня особенно будет везти рыбакам и охотникам.
Источник:24 канал
Именины празднуют: Арсений, Артем, Кира, Марина.
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Приметы на 12 марта
- Погода солнечная и теплая – снегов уже не будет
- На иве 12 марта распустились "котики" – посевы будут красивыми.
- Если на Прокопа охотник увидит зайца, то эта примета означает, что охота будет неудачной.
Приметы 12 марта
Что нельзя делать 12 марта
- Не уходи в дальний путь, без особой надобности.
- Считали, что сегодня не стоит одалживать деньги, ведь в последующем можно было самому "залезть в большие долги".
- Не стоит и подрезать волосы. Приметы утверждают, что у женщин они станут "жидкими" и начнут выпадать.
- Если у вас сегодня день рождения, то не рекомендуем спешить куда-то и спешить, когда будете выполнять какие-то дела.
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