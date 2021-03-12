12 березня відзначають день святого Прокопа. У народі цей день також називали Прокопом Перезимником. Вважалось, що сьогодні особливо щаститиме рибалкам і мисливцям.

Іменини святкують: Арсеній, Артем, Кіра, Марина. Також Батьківські суботи 2021: що вони означають, дати і традиції цих днів Прикмети на 12 березня Погода сонячна й тепла – снігів вже не буде

На вербі 12 березня розпустилися "котики" – посіви будуть гарними.

Якщо на Прокопа мисливець побачить зайця, то ця прикмета означає, що полювання буде невдалим.

Прикмети 12 березня Що не можна робити 12 березня Не вирушайте у далеку дорогу, без особливої потреби.

Вважали, що сьогодні не варто зичити гроші, адже вподальшому можна було самому "залізти у великі борги".

Не варто й підрізати волосся. Прикмети стверджують, що у жінок воно стане рідшим і почне випадати.

Якщо у вас сьогодні день народження, то не рекомендуємо поспішати кудись і спішити, коли будете виконувати якісь справи.