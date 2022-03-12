12 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
12 марта 2022 , 09:01Читати новину українською
12 марта отмечают день святого Прокопия. В народе святого называли Прокопом Перезимником или Прокопом Дорогоразрушителем, потому что после завершения зимы дороги размывало. Пусть святой Прокопий уничтожит все дороги, по которым российский оккупант хочет добраться до нашей Украины.
День Ангела сегодня празднуют Арсений, Марина, Кира и Артем.
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Приметы 12 марта
- Погода солнечная и теплая – снегов уже не будет
- На иве 12 марта распустились "котики" – посевы будут хорошими.
- Если на Прокопа охотник увидит зайца, то эта примета означает, что охота будет неудачной.
Что нельзя делать 12 марта
- Не следует держать в себе все эмоции. Позвольте им выходить, но в пределах разумного. Если вам хочется поплакать – сделайте это, если вы чувствуете тревогу или страх – поговорите с близкими людьми. Ущемление эмоций может плохо повлиять не только на ваше ментальное здоровье, но и на физическое.
- Помните, что вы не одиноки, ведь за вас и вашу жизнь стоит вся Украина.