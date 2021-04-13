13 апреля православные верующие почитают святого Ипатия. К нему молятся с просьбами вылечить бесплодие. Святой Ипатий также является покровителем молодых мам. Поэтому, к нему можно обращаться, если не хватает молока, или когда малыш болеет.

Именины сегодня празднуют: Вениамин, Иннокентий, Анна. Читайте Что есть во время Великого поста 2021: календарь питания на каждый день Приметы 13 апреля Облака против ветра плывут – к дождю.

Облака низко плывут – к похолоданию.

Ясный и солнечный день – к теплому лету.

Перелетные птицы стаями слетаются – к хорошей погоде весной.

У клена и березы сок выделяется – к потеплению.

Приметы на 13 апреля / Фото Pixabay Что нельзя делать 13 апреля Сегодня нельзя гадать на будущее.

Не стоит 13 апреля одалживать деньги.

Не ссорьтесь и не оскорбляйте сегодня никого.