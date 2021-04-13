13 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
13 апреля православные верующие почитают святого Ипатия. К нему молятся с просьбами вылечить бесплодие. Святой Ипатий также является покровителем молодых мам. Поэтому, к нему можно обращаться, если не хватает молока, или когда малыш болеет.
Источник:24 канал
Именины сегодня празднуют: Вениамин, Иннокентий, Анна.
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Приметы 13 апреля
- Облака против ветра плывут – к дождю.
- Облака низко плывут – к похолоданию.
- Ясный и солнечный день – к теплому лету.
- Перелетные птицы стаями слетаются – к хорошей погоде весной.
- У клена и березы сок выделяется – к потеплению.
Приметы на 13 апреля / Фото Pixabay
Что нельзя делать 13 апреля
- Сегодня нельзя гадать на будущее.
- Не стоит 13 апреля одалживать деньги.
- Не ссорьтесь и не оскорбляйте сегодня никого.
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