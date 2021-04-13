13 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день
13 квітня православні віряни вшановують святого Іпатія. До нього моляться із проханнями вилікувати безпліддя. Святий Іпатій також є покровителем молодих мам. Тож, до нього можна звертатись, коли бракує молока, або ж коли малюк хворіє.
Джерело:24 канал
Іменини сьогодні святкує: Веніамін, Інокентій, Ганна.
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Прикмети 13 квітня
- Хмари проти вітру пливуть – до дощу.
- Хмари низько пливуть – до похолодання.
- Ясний і сонячний день – до теплого літа.
- Перелітні птахи зграями злітаються – на гарну погоду навесні.
- У клена і берези сік виділяється – до потепління.
Прикмети на 13 квітня / Фото Pixabay
Що не можна робити 13 квітня
- Сьогодні не можна ворожити і гадати на майбутнє.
- Не варто 13 квітня позичати гроші.
- Не сваріться й не ображайте нині нікого.
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