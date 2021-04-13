13 квітня православні віряни вшановують святого Іпатія. До нього моляться із проханнями вилікувати безпліддя. Святий Іпатій також є покровителем молодих мам. Тож, до нього можна звертатись, коли бракує молока, або ж коли малюк хворіє.

Іменини сьогодні святкує: Веніамін, Інокентій, Ганна. Також читайте Що їсти під час Великого посту 2021: календар харчування на кожен день Прикмети 13 квітня Хмари проти вітру пливуть – до дощу.

Хмари низько пливуть – до похолодання.

Ясний і сонячний день – до теплого літа.

Перелітні птахи зграями злітаються – на гарну погоду навесні.

У клена і берези сік виділяється – до потепління.

Прикмети на 13 квітня / Фото Pixabay Що не можна робити 13 квітня Сьогодні не можна ворожити і гадати на майбутнє.

Не варто 13 квітня позичати гроші.

Не сваріться й не ображайте нині нікого.