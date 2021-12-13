Святого Андрея очень уважали на Руси, ведь верили, что когда-то он проповедовал христианство на этих землях и предсказал основание Киева.

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Именины 13 декабря празднует Андрей.

Приметы 13 декабря

  • Если 13 декабря день морозный, но ясный – осенью будет хороший урожай.
  • Облака плывут низко и быстро – ожидайте стужи.
  • Кошка умывается на Андрея – будут морозы.

Что нельзя делать 13 декабря

  • В праздник Андрея Первозванного нельзя заниматься никакими домашними делами.
  • Не отказывайте, когда у вас попросят помощи.
  • Нельзя употреблять алкоголь и создавать шум.