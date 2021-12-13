Святого Андрія дуже поважали на Русі, адже вірили, що колись він проповідував християнство на цих землях й передбачив заснування Києва.
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Іменини 13 грудня святкує Андрій.
Прикмети 13 грудня
- Якщо 13 грудня день морозяний, але ясний – восени буде гарний врожай.
- Хмари пливуть низько та швидко – очікуйте холоднечі.
- Кішка вмивається на Андрія – будуть морози.
Що не можна робити 13 грудня
- У свято Андрія Первозванного не можна займатись ніякими домашніми справами.
- Не відмовляйте, коли у вас попросять допомоги.
- Не можна вживати алкоголь та створювати шум.