Святого Андрія дуже поважали на Русі, адже вірили, що колись він проповідував християнство на цих землях й передбачив заснування Києва.

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Іменини 13 грудня святкує Андрій.

Прикмети 13 грудня

  • Якщо 13 грудня день морозяний, але ясний – восени буде гарний врожай.
  • Хмари пливуть низько та швидко – очікуйте холоднечі.
  • Кішка вмивається на Андрія – будуть морози.

Що не можна робити 13 грудня

  • У свято Андрія Первозванного не можна займатись ніякими домашніми справами.
  • Не відмовляйте, коли у вас попросять допомоги.
  • Не можна вживати алкоголь та створювати шум.