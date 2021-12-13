13 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
13 декабря 2021 , 08:34Читати новину українською
Источник:24 канал
13 декабря – великий день в календаре православных христиан, ведь в этот день чествуют святого Андрея Первозванного. Он стал первым из апостолов, который последовал за Христом, а затем привел к нему своего родного брата Петра.
Святого Андрея очень уважали на Руси, ведь верили, что когда-то он проповедовал христианство на этих землях и предсказал основание Киева.
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Именины 13 декабря празднует Андрей.
Приметы 13 декабря
- Если 13 декабря день морозный, но ясный – осенью будет хороший урожай.
- Облака плывут низко и быстро – ожидайте стужи.
- Кошка умывается на Андрея – будут морозы.
Что нельзя делать 13 декабря
- В праздник Андрея Первозванного нельзя заниматься никакими домашними делами.
- Не отказывайте, когда у вас попросят помощи.
- Нельзя употреблять алкоголь и создавать шум.