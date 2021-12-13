13 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

13 декабря 2021 , 08:34
Читати новину українською

Источник:

24 канал

13 декабря – великий день в календаре православных христиан, ведь в этот день чествуют святого Андрея Первозванного. Он стал первым из апостолов, который последовал за Христом, а затем привел к нему своего родного брата Петра.

Святого Андрея очень уважали на Руси, ведь верили, что когда-то он проповедовал христианство на этих землях и предсказал основание Киева.

Кстати Рождественский пост 2021-2022: календарь питания на каждый день

Именины 13 декабря празднует Андрей.

Приметы 13 декабря

  • Если 13 декабря день морозный, но ясный – осенью будет хороший урожай.
  • Облака плывут низко и быстро – ожидайте стужи.
  • Кошка умывается на Андрея – будут морозы.

Что нельзя делать 13 декабря

  • В праздник Андрея Первозванного нельзя заниматься никакими домашними делами.
  • Не отказывайте, когда у вас попросят помощи.
  • Нельзя употреблять алкоголь и создавать шум.
Автор: Андріана Будиш