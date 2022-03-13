13 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

13 марта 2022 , 08:58
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13 марта православные верующие чтят Василия Исповедника. В этот день помолитесь за здоровье своих родных и всех тех, кто страдает от несправедливой войны, развязанной Россией против украинского народа.

Поздравления с именинами 13 марта принимает Василий.

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Приметы 13 марта

  • Если на Василия выпить чай с сосновыми почками – ваше здоровье будет крепким на протяжении всей весны.
  • Снег на крышах уже растаял – скоро начнется оттепель.
  • 13 марта пошел дождь – лето будет погожим.
  • Вокруг солнца видны круги – год будет урожайным. Также можно ожидать хорошую ловлю рыбы в августе и сентябре.
  • Пасмурная погода 13 марта – ночью ждите мороз.

Что нельзя делать 13 марта

  • Старайтесь сегодня не слиться и не выбрасывайте агрессию на близких. 
Автор: Андріана Будиш