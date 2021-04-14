14 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
В 2021 году 14 апреля отмечают день святой Марии Египетской. В народе праздник считается образцом покаяния и смирения. Марии Египетской молятся, чтобы она защитила от порчи хозяйство.
Источник:24 канал
Именины сегодня празднует Мария.
Читайте Что есть во время Великого поста 2021: календарь питания на каждый день
Приметы 14 апреля
- Звездное и ясное небо 14 апреля – будет богатый урожай.
- Если скот в этот день очень кричит – скоро будет непогода.
- На закате видна молния – утром будет дождь.
- Большой паводок 14 апреля – рыба будет хорошо клевать.
- Гроза в этот день – лето будет жарким.
14 апреля – какой сегодня праздник
Что нельзя делать 14 апреля
- На Марии Египетской не стоит надолго покидать дом.
- Приметы сулят, что 14 апреля лучше не делать никаких изменений имиджа.
- Сегодня избегайте советов от малознакомых людей.
- Нельзя ругаться.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter