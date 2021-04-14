У 2021 році 14 квітня відзначають день святої Марії Єгипетської. У народі свята вважається зразком покаяння та покори. До Марії Єгипетської моляться, аби вона захистила від псування господарство.

Іменини сьогодні святкує Марія. Також читайте Що їсти під час Великого посту 2021: календар харчування на кожен день Прикмети 14 квітня Зоряне і ясне небо 14 квітня – буде багатий урожай.

Якщо худоба у цей день дуже кричить – скоро буде негода.

Під час заходу сонця видно блискавку – вранці буде дощ.

Великий паводок 14 квітня – риба гарно клюватиме.

Гроза в цей день – літо буде спекотним.

14 квітня – яке сьогодні свято Що не можна робити 14 квітня На Марії Єгипетської не варто надовго залишати дім.

Прикмети віщують, що 14 квітня краще не робити жодних змін іміджу.

Сьогодні уникайте порад від малознайомих людей.

Не можна лихословити.