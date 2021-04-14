14 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день
У 2021 році 14 квітня відзначають день святої Марії Єгипетської. У народі свята вважається зразком покаяння та покори. До Марії Єгипетської моляться, аби вона захистила від псування господарство.
Джерело:24 канал
Іменини сьогодні святкує Марія.
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Прикмети 14 квітня
- Зоряне і ясне небо 14 квітня – буде багатий урожай.
- Якщо худоба у цей день дуже кричить – скоро буде негода.
- Під час заходу сонця видно блискавку – вранці буде дощ.
- Великий паводок 14 квітня – риба гарно клюватиме.
- Гроза в цей день – літо буде спекотним.
14 квітня – яке сьогодні свято
Що не можна робити 14 квітня
- На Марії Єгипетської не варто надовго залишати дім.
- Прикмети віщують, що 14 квітня краще не робити жодних змін іміджу.
- Сьогодні уникайте порад від малознайомих людей.
- Не можна лихословити.
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