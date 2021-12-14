Именины 14 декабря празднует Наум.

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Приметы 14 декабря

  • Если день на Наума выдался теплым – зима будет без морозов.
  • Дует северный ветер – скоро будет сильный мороз.
  • Если 14 декабря небо чистое и звезды ярко светят – вскоре ждите метели.
  • На Наума лай собак глухой – будет снегопад.

14 грудня свято Наума
14 декабря – праздник пророка Наума

Что нельзя делать 14 декабря

  • Не забывайте о самосовершенствовании. Посетите какие-то учебные курсы или прочитайте книгу.
  • Не кричите на детей сегодня.
  • Не ругайтесь.