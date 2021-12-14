Іменини 14 грудня святкує Наум.

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Прикмети 14 грудня

  • Якщо день на Наума видався теплим – зима буде без морозів.
  • Дме північний вітер – скоро буде сильний мороз.
  • Якщо 14 грудня небо чисте і зірки яскраво світять – незабаром чекайте хуртовин.
  • На Наума гавкання собак є глухим – буде снігопад.

14 грудня свято Наума
14 грудня – свято пророка Наума

Що не можна робити 14 грудня

  • Не забувайте про самовдосконалення. Відвідайте якісь навчальні курси чи прочитайте книгу.
  • Не кричіть на дітей сьогодні.
  • Не лайтеся.