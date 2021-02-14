14 февраля почитается память Святого Трифона, который считается покровителем супругов и семьи. Обычно, в этот день молодожены устраивают свадьбы и гулянья, ведь вскоре наступит Великий пост. Также, 14 февраля в мире известен как день святого Валентина.

Именины отмечают обладатели таких имен: Василий, Гавриил, Давид, Николай. К слову Что подарить парню на День святого Валентина: лучшие идеи подарков Приметы 14 февраля Если на 14 февраля на небе видны звезды – это значит, что весна наступит нескоро. Также, верят, если сегодня увидеть падающую звезду и загадать желание, то оно непременно сбудется.

Сегодня пошел снег – ожидайте, что весной часто будут идти дожди.

Вечером 14 февраля густой туман – утром будет оттепель.

Что нельзя делать на день святого Валентина Что нельзя делать 14 февраля Сегодня нельзя брать ничего плохого в голову. Негативные мысли могут притянуть в ваш дом несчастье.

Не опаздывайте 14 февраля на встречи – это может испортить ваши отношения с этим человеком.

Не стоит давать обещаний, которые вы не выполните.

Не критикуйте свою вторую половинку. В этот день особенно осторожно надо относиться к "острым словам" в сторону любимого человека.