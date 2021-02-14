14 лютого вшановується пам'ять Святого Трифона, який вважається покровителем подружжя та сім'ї. Зазвичай, цього дня молодята влаштовують весілля та гуляння, адже незабаром настане Великий піст. Також, 14 лютого у світі відомий як день святого Валентина.

Іменини відзначають власники таких імен: Василь, Гавриїл, Давид, Микола. До слова Що подарувати хлопцю на День святого Валентина: найкращі ідеї подарунків Прикмети 14 лютого Якщо на 14 лютого на небі видно зорі – це означає, що весна настане нескоро. Також, вірять, якщо сьогодні побачити зірку, що падає і загадати бажання, то воно неодмінно збудеться.

Сьогодні пішов сніг – очікуйте, що навесні часто йтимуть дощі.

Увечері 14 лютого густий туман – вранці буде відлига.

Що не можна робити на день святого Валентина Що не можна робити 14 лютого Сьогодні не можна брати нічого поганого до голови. Негативні думки можуть притягнути у ваш дім нещастя.

Не спізнюйтесь 14 лютого на зустрічі – це може зіпсувати ваші стосунки з цією людиною.

Не варто давати обіцянок, які ви не виконаєте.

Не критикуйте свою другу половинку. У цей день особливо обережно треба ставитись до "гострих слів" у сторону коханої людини.