14 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити
14 лютого вшановується пам'ять Святого Трифона, який вважається покровителем подружжя та сім'ї. Зазвичай, цього дня молодята влаштовують весілля та гуляння, адже незабаром настане Великий піст. Також, 14 лютого у світі відомий як день святого Валентина.
Джерело:24 канал
Іменини відзначають власники таких імен: Василь, Гавриїл, Давид, Микола.
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Прикмети 14 лютого
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Якщо на 14 лютого на небі видно зорі – це означає, що весна настане нескоро. Також, вірять, якщо сьогодні побачити зірку, що падає і загадати бажання, то воно неодмінно збудеться.
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Сьогодні пішов сніг – очікуйте, що навесні часто йтимуть дощі.
- Увечері 14 лютого густий туман – вранці буде відлига.
Що не можна робити на день святого Валентина
Що не можна робити 14 лютого
- Сьогодні не можна брати нічого поганого до голови. Негативні думки можуть притягнути у ваш дім нещастя.
- Не спізнюйтесь 14 лютого на зустрічі – це може зіпсувати ваші стосунки з цією людиною.
- Не варто давати обіцянок, які ви не виконаєте.
- Не критикуйте свою другу половинку. У цей день особливо обережно треба ставитись до "гострих слів" у сторону коханої людини.
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