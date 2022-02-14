Именины отмечают: Василий, Николай, Давид и Валентин.

Актуально Масленица-2022 в Украине: когда праздновать вкусное и громкое событие

Приметы 14 февраля

  • 14 февраля ночное небо чистое и видно звезды – весна придет не скоро.
  • Снегопад идет – весна пройдет с дождями.
  • Туман сегодня – на следующий день ждите оттепели.

Что нельзя делать 14 февраля

  • Не думайте о плохих вещах, так как негатив притянет в вашу жизнь болезнь и беды.
  • Не давайте обещаний сегодня.
  • Сегодня не стоит конфликтовать с людьми, потому что позже с ними будет трудно восстановить нормальное общение.
  • Будьте внимательнее к вашим вторым половинкам и не игнорируйте их просьбы или предложения.