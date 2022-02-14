Іменини відзначають: Василь, Микола, Давид та Валентин.
Актуально Масляна-2022 в Україні: коли святкувати смачну й гучну подію
Прикмети 14 лютого
- 14 лютого нічне небо чисте й видно зорі – весна прийде не скоро.
- Снігопад йде – весна пройде з дощами.
- Туман сьогодні – наступного дня чекайте відлиги.
Що не можна робити 14 лютого
- Не думайте про погані речі, адже негатив притягне у ваше життя хворобу і біди.
- Не давайте обіцянок сьогодні.
- Сьогодні не варто конфліктувати з людьми, бо пізніше з ними буде важко відновити нормальне спілкування.
- Будьте уважнішими до ваших других половинок й не ігноруйте їхні прохання чи пропозиції.