14 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
14 февраля 2022 , 08:26Читати новину українською
14 февраля почитается память Святого Трифона, который считается покровителем супругов и семьи. Также, 14 февраля в мире известен как день святого Валентина.
Именины отмечают: Василий, Николай, Давид и Валентин.
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Приметы 14 февраля
- 14 февраля ночное небо чистое и видно звезды – весна придет не скоро.
- Снегопад идет – весна пройдет с дождями.
- Туман сегодня – на следующий день ждите оттепели.
Что нельзя делать 14 февраля
- Не думайте о плохих вещах, так как негатив притянет в вашу жизнь болезнь и беды.
- Не давайте обещаний сегодня.
- Сегодня не стоит конфликтовать с людьми, потому что позже с ними будет трудно восстановить нормальное общение.
- Будьте внимательнее к вашим вторым половинкам и не игнорируйте их просьбы или предложения.