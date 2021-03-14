14 марта в православном календаре 2021 года занимает особое место. Сегодня верующие празднуют Прощеное воскресенье и окончание Масленицы. Что нельзя делать 14 марта – читайте дальше.

Прощеное воскресенье – последний день перед Великим постом. В этот день принято говорить: "Прости!". Отвечают взамен: "Бог простит, и я прощу!".

К слову Когда Великий пост 2021: интересная дата начала одной из важнейших христианских событий года

Приметы 14 марта

Солнечная погода на Прощеное воскресенье – Пасха будет теплой.

Вороны 14 марта громко каркают – к похолоданию.

Густой туман на Прощеное воскресенье – до ненастного лета.



Прощеное воскресенье 2021: приметы

Что нельзя делать на 14 марта