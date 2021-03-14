14 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
14 марта в православном календаре 2021 года занимает особое место. Сегодня верующие празднуют Прощеное воскресенье и окончание Масленицы. Что нельзя делать 14 марта – читайте дальше.
Источник:24 канал
Прощеное воскресенье – последний день перед Великим постом. В этот день принято говорить: "Прости!". Отвечают взамен: "Бог простит, и я прощу!".
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Приметы 14 марта
- Солнечная погода на Прощеное воскресенье – Пасха будет теплой.
- Вороны 14 марта громко каркают – к похолоданию.
- Густой туман на Прощеное воскресенье – до ненастного лета.
Прощеное воскресенье 2021: приметы
Что нельзя делать на 14 марта
- Под строжайшим запретом на Прощеное воскресенье ссоры. В этот день нельзя ругаться, оскорблять людей и завидовать.
- На Прощеное воскресенье нельзя работать, убирать и заниматься рукоделием.
- Также, сегодня нельзя допоздна оставаться на улице. Лучше вечер 14 марта провести дома.
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