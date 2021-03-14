14 березня у православному календарі 2021 року займає особливе місце. Сьогодні віряни святкують Прощену неділю й закінчення Масляного тижня. Що не можна робити 14 березня – читайте далі.

Прощена неділя – останній день напередодні Великого посту. У цей день прийнято казати: "Прости!". Відповідають натомість: "Бог простить, і я прощу!".

До слова Коли Великий піст 2021: цікава дата початку одної із найважливіших християнських подій року

Прикмети 14 березня

Сонячна погода на Прощену неділю – Пасха буде теплою.

Ворони 14 березня голосно каркають – до похолодання.

Густий туман на Прощену неділю – до непогожого літа.



Прощена неділя 2021: прикмети

Що не можна робити на 14 березня