14 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

14 марта 2022 , 08:28
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14 марта отмечают день Преподобной Евдокии. Евдокия получила дар чудотворения, потому что всегда держала слово, которое давала Господу. Помолитесь сегодня к святой и попросите у нее силы для наших защитников, которые постоянно защищают Украину от враждебных россиян.

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Приметы 14 марта

  • Какая сегодня будет погода, таким будет и лето.
  • Если дождь - лето будет теплым и мокрым.
  • Если в этот день гроза - до поздней весны.
  • Туман на рассвете – будет хороший урожай хлеба.

Что нельзя делать 14 марта

  • Не ругайтесь и не конфликтуйте с родными. Сейчас нужно держаться вместе, не усложняйте и так непростую ситуацию.
  • Не отказывайте в помощи.
  • Не лгите людям – иначе ваш обман быстро раскроют.
Автор: Андріана Будиш