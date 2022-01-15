15 января – какой сегодня праздник и чего нельзя делать в этот день
15 января 2022 , 09:03Читати новину українською
Источник:24 канал
15 января христиане отмечают день памяти святого Сильвестра. Святой отличился сильной верой в Господа и помогал христианам во времена гонений. Сильвестр был римским епископом, поэтому много проповедовал, хотя его за это унижали.
Поздравления с именинами 15 января принимают Сильвестр, Сергей и Марк.
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Приметы 15 января
- 15 января ударил сильный мороз – скоро холода пройдут и будет оттепель.
- Облачно на Сильвестра – погода изменится.
- Петух кричит – будет оттепель.
- Сорока много стрекочет – ожидайте метели.
Что нельзя делать 15 января
- Следите за тем, что говорите и не рассказывайте людям лишнего.
- Верили, что на Сильвестра нельзя есть мясо, а особенно птицу.
- Не кричите на детей.
- Сегодня не покупайте веревки.