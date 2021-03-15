15 марта верующие отмечают начало Великого поста. Также, в народе сегодня чтят Федотов день. По поверью, в этот день дуют сильные ветры, поэтому люди стараются меньше выходить на двор, чтобы не простудиться. Какие особые запреты есть на 15 марта – читайте в материале.

Начало Великого поста – это очень большое событие в жизни каждого христианина. С сегодняшнего дня верующие должны соблюдать строгие правила поста и отказаться от всех соблазнов аж до Пасхи Христовой.

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Приметы 15 марта

Верят, какой будет погода 15 марта, таким будет и июль.

Ветер на Федота считается несчастливым, так как может надуть любую болезнь.

Метель и снегопады на Федота – примета того, что первая трава появится очень поздно.



Приметы 15 марта

Что нельзя делать 15 марта