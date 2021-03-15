15 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
15 березня віряни відзначають початок Великого посту. Також, у народі сьогодні вшановують Федотів день. За повір'ям, цього дня дмуть сильні вітри, тож люди намагаються менше виходити на двір, щоб не застудитися. Які особливі заборони є на 15 березня читайте у матеріалі.
Джерело:24 канал
Початок Великого посту – це надзвичайно велика подія у житті кожного християнина. Від сьогоднішнього дня віряни повинні дотримуватись суворих правил посту й відмовитись від усіх спокус аж до Пасхи Христової.
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Прикмети 15 березня
- Вірять, якою буде погода 15 березня, таким буде і липень.
- Вітер на Федота вважається нещасливим, адже може "надути" будь-яку хворобу.
- Заметіль і снігопади на Федота – прикмета того, що перша трава з'явиться дуже пізно.
Прикмети 15 березня
Що не можна робити 15 березня
- Для того, щоб зустріти початок Великого посту гідно, необхідно дотримуватись всіх його заборон. Найпершим правилом є те, що не можна вживати м'ясних продуктів.
- Утримайтесь від будь-яких розваг, веселощів і вечірок.
- Не лайтесь і не брешіть.
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