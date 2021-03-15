15 березня віряни відзначають початок Великого посту. Також, у народі сьогодні вшановують Федотів день. За повір'ям, цього дня дмуть сильні вітри, тож люди намагаються менше виходити на двір, щоб не застудитися. Які особливі заборони є на 15 березня читайте у матеріалі.

Початок Великого посту – це надзвичайно велика подія у житті кожного християнина. Від сьогоднішнього дня віряни повинні дотримуватись суворих правил посту й відмовитись від усіх спокус аж до Пасхи Христової.

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Прикмети 15 березня

Вірять, якою буде погода 15 березня, таким буде і липень.

Вітер на Федота вважається нещасливим, адже може "надути" будь-яку хворобу.

Заметіль і снігопади на Федота – прикмета того, що перша трава з'явиться дуже пізно.



Прикмети 15 березня

Що не можна робити 15 березня