15 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
15 марта 2022 , 10:59Читати новину українською
15 марта в народе чтят Федотов день. По поверью, в этот день дуют сильные ветра, поэтому люди стараются меньше выходить во двор, чтобы не простудиться.
День Ангела отмечает Артем.
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Приметы 15 марта
- Какая погода 15 марта, таковым будет и июль.
- Ветер на Федота считается несчастливым, ведь может "надуть" любую болезнь.
- Солнце светит в полдень – это хороший знак, и можно рассчитывать на богатый урожай хлеба.
- Метель и снегопады на Федоте – примета того, что первая трава появится очень поздно.
Что нельзя делать 15 марта
- Не упускайте хорошего настроения. Верьте в лучшее и оно обязательно сбудется.
- Не забывайте проявлять любовь к своим близким. Сейчас очень важно поддерживать друг друга.