16 апреля в народном календаре отмечают день Никиты Исповедника. В 814 году святой стал настоятелем монастыря. Никита был известен своим острым умом и добрым сердцем.

Именины сегодня празднует Никита. Читайте Родительские субботы 2021: что они означают, даты и традиции этих дней Приметы 16 апреля Дождь 16 апреля означает холодную и неприятную весну.

Гром на Никиты – будет ненастье.

Если дует северный ветер, то вскоре пойдет дождь.

16 апреля солнечно и тепло – вся весна будет погожей.

16 апреля – какой праздник сегодня Что нельзя делать 16 апреля На Никиты не покупайте дорогих вещей и не решайте финансовых вопросов.

Также 16 апреля не стоит вышивать и вязать.