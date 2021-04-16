16 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
16 апреля в народном календаре отмечают день Никиты Исповедника. В 814 году святой стал настоятелем монастыря. Никита был известен своим острым умом и добрым сердцем.
Источник:24 канал
Именины сегодня празднует Никита.
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Приметы 16 апреля
- Дождь 16 апреля означает холодную и неприятную весну.
- Гром на Никиты – будет ненастье.
- Если дует северный ветер, то вскоре пойдет дождь.
- 16 апреля солнечно и тепло – вся весна будет погожей.
16 апреля – какой праздник сегодня
Что нельзя делать 16 апреля
- На Никиты не покупайте дорогих вещей и не решайте финансовых вопросов.
- Также 16 апреля не стоит вышивать и вязать.
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