16 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день
16 квітня в народному календарі відзначають день Микити Сповідника. У 814 році святий став настоятелем монастиря. Микита був відомий своїм гострим розумом та добрим серцем.
Джерело:24 канал
Іменини сьогодні святкує Микита.
Також читайте Батьківські суботи 2021: що вони означають, дати і традиції цих днів
Прикмети 16 квітня
- Дощ 16 квітня означає холодну і неприємну весну.
- Грім на Микити – буде негода.
- Якщо дме північний вітер, то невдовзі піде дощ.
- 16 квітня сонячно і тепло – вся весна буде погожою.
16 квітня – яке свято сьогодні
Що не можна робити 16 квітня
- На Микити не купуйте дорогих речей і не вирішуйте фінансових питань.
- Також 16 квітня не варто вишивати та в'язати.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter