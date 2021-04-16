16 квітня в народному календарі відзначають день Микити Сповідника. У 814 році святий став настоятелем монастиря. Микита був відомий своїм гострим розумом та добрим серцем.

Іменини сьогодні святкує Микита. Також читайте Батьківські суботи 2021: що вони означають, дати і традиції цих днів Прикмети 16 квітня Дощ 16 квітня означає холодну і неприємну весну.

Грім на Микити – буде негода.

Якщо дме північний вітер, то невдовзі піде дощ.

16 квітня сонячно і тепло – вся весна буде погожою.

16 квітня – яке свято сьогодні Що не можна робити 16 квітня На Микити не купуйте дорогих речей і не вирішуйте фінансових питань.

Також 16 квітня не варто вишивати та в'язати.