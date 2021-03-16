16 марта православная церковь чтит память мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. В народе верят, что огонь в этот день имеет особую силу и может защитить от злых сил. Также, 16 марта, на рассвете девушки умывались росой, чтобы весь год быть красивыми и здоровыми.

Именины празднуют: Василий, Севастьян, Зенон, Нонна. Актуально Что есть во время Великого поста 2021: календарь питания на каждый день Приметы на 16 марта Если вокруг дерева тает снег, то весна будет затяжной.

Прилет скворцов предвещает богатый урожай летом.

Ворона в снегу ковыряется – к ясной и теплой погоде.

Верят, что на Евтропия снятся вещие сны. Однако, если сон с 15 на 16 марта не сбудется в ближайшее время, то не стоит ждать его выполнения в будущем.

Приметы 16 марта Что нельзя делать 16 марта Приметы предвещают, что 16 марта нельзя ходить в лес. Считают, что именно в этот день звери просыпаются от спячки и такие лесные прогулки могут стать опасными.

После захода солнца запрещено давать или брать в долг хлеб, соль и деньги.