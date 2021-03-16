16 березня православна церква вшановує пам'ять мучеників Євтропія, Клеоника і Василіска. У народі вірять, що вогонь у цей день має особливу силу й може захистити від злих сил. Також, 16 березня, удосвіта дівчата вмивались росою, аби весь рік бути красивими й здоровими.

Іменини святкують: Василь, Севастян, Зенон, Нонна. Актуально Що їсти під час Великого посту 2021: календар харчування на кожен день Прикмети на 16 березня Якщо навколо дерева тане сніг, то весна буде затяжною.

Приліт шпаків віщує багатий урожай улітку.

Ворона у снігу копирсається – до ясної та теплої погоди.

Вірять, що на Євтропія сняться віщі сни. Однак, якщо сон з 15 на 16 березня не збудеться найближчим часом, то не варто чекати його виконання в майбутньому.

Прикмети 16 березня Що не можна робити 16 березня Прикмети віщують, що 16 березня не можна ходити до лісу. Вважають, що саме у цей день звірі прокидаються від сплячки й такі лісні прогулянки можуть стати небезпечними.

Після заходу сонця заборонено давати або брати в борг хліб, сіль і гроші.