Именины 16 сентября отмечает Василиса.
К слову Начало церковного индикта: что это такое и что нельзя делать в праздник
Приметы 16 сентября
- Теплая погода 16 сентября – зима будет долгой и холодной.
- Туман в новолуние или в полнолуние – к ясной погоде.
- Идет дождь после обеда – осадки будут идти несколько дней.
Что нельзя делать 16 сентября
- В народе верили, что 16 сентября нужно избавляться от лишних вещей. Не держите в доме хлам, ведь он препятствует приходу положительной энергии и новых перспектив.
- Не работайте вполсилы. Если перед вами какие-то задачи – лучше выложиться на максимум, чтобы их выполнить. Так вы получите хорошие результаты и хороший опыт.
- Не ругайтесь.