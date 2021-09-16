Іменини 16 вересня відзначає Василина.

До слова Початок церковного індикту: що це таке і що не можна робити у свято

Прикмети 16 вересня

Тепла погода 16 вересня – зима буде довгою і холодною.

Туман в молодика або в повний місяць – до ясної погоди.

Дощить після обіду – опади будуть йти декілька днів.

Що не можна робити 16 вересня