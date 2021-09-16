16 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

16 сентября 2021 , 10:01
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Источник:

24 канал

16 сентября православные верующие чтят память святой Домны Никомидийской. Также в этот день вспоминают мученицу Василису. Верили, что 16 сентября благоприятный день, чтобы попрощаться с бедностью.

Именины 16 сентября отмечает Василиса.

К слову Начало церковного индикта: что это такое и что нельзя делать в праздник

Приметы 16 сентября

  • Теплая погода 16 сентября – зима будет долгой и холодной.
  • Туман в новолуние или в полнолуние – к ясной погоде.
  • Идет дождь после обеда – осадки будут идти несколько дней.

Что нельзя делать 16 сентября

  • В народе верили, что 16 сентября нужно избавляться от лишних вещей. Не держите в доме хлам, ведь он препятствует приходу положительной энергии и новых перспектив.
  • Не работайте вполсилы. Если перед вами какие-то задачи – лучше выложиться на максимум, чтобы их выполнить. Так вы получите хорошие результаты и хороший опыт.
  • Не ругайтесь.
Автор: Андріана Будиш