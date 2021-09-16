16 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
16 сентября 2021 , 10:01Читати новину українською
Источник:24 канал
16 сентября православные верующие чтят память святой Домны Никомидийской. Также в этот день вспоминают мученицу Василису. Верили, что 16 сентября благоприятный день, чтобы попрощаться с бедностью.
Именины 16 сентября отмечает Василиса.
К слову Начало церковного индикта: что это такое и что нельзя делать в праздник
Приметы 16 сентября
- Теплая погода 16 сентября – зима будет долгой и холодной.
- Туман в новолуние или в полнолуние – к ясной погоде.
- Идет дождь после обеда – осадки будут идти несколько дней.
Что нельзя делать 16 сентября
- В народе верили, что 16 сентября нужно избавляться от лишних вещей. Не держите в доме хлам, ведь он препятствует приходу положительной энергии и новых перспектив.
- Не работайте вполсилы. Если перед вами какие-то задачи – лучше выложиться на максимум, чтобы их выполнить. Так вы получите хорошие результаты и хороший опыт.
- Не ругайтесь.