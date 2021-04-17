17 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
17 апреля в народном календаре чествуют Преподобного Иосифа. Также в этот день почитается Иверская икона Божьей Матери. Что нельзя делать 17 апреля читайте в материале.
Источник:24 канал
Именины празднуют: Георгий, Иосиф, Адриан, Яков, Федор.
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Приметы 17 апреля
- Восход золотисто-розовый – погода вскоре будет очень теплой.
- Увидеть журавля в небе 17 апреля – к большой удаче.
- 17 апреля пошел дождь – весна будет пасмурной и с большим количеством осадков.
- Ветер 17 апреля дует с северной стороны – ждите дождей.
- Много березового сока – летом будет много дождей.
17 апреля – какой праздник сегодня / Фото Pixabay
Что нельзя делать 17 апреля
- Не перетруждайтесь сегодня и не занимайтесь уборкой.
- Не ругайтесь и не обижайте никого.
- Не стоит выбрасывать мусор после захода солнца.
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