17 апреля в народном календаре чествуют Преподобного Иосифа. Также в этот день почитается Иверская икона Божьей Матери. Что нельзя делать 17 апреля читайте в материале.

Именины празднуют: Георгий, Иосиф, Адриан, Яков, Федор. Также читайте Родительские субботы 2021: что они означают, даты и традиции этих дней Приметы 17 апреля Восход золотисто-розовый – погода вскоре будет очень теплой.

Увидеть журавля в небе 17 апреля – к большой удаче.

17 апреля пошел дождь – весна будет пасмурной и с большим количеством осадков.

Ветер 17 апреля дует с северной стороны – ждите дождей.

Много березового сока – летом будет много дождей.

17 апреля – какой праздник сегодня / Фото Pixabay Что нельзя делать 17 апреля Не перетруждайтесь сегодня и не занимайтесь уборкой.

Не ругайтесь и не обижайте никого.

Не стоит выбрасывать мусор после захода солнца.