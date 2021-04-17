17 квітня в народному календарі вшановують Преподобного Йосифа. Також цього дня вшановується Іверська ікона Божої Матері. Що не можна робити 17 квітня читайте у матеріалі.

Іменини святкують: Георгій, Йосип, Адріан, Яків, Федір. Також читайте Батьківські суботи 2021: що вони означають, дати і традиції цих днів Прикмети 17 квітня Схід сонця золотисто-рожевий – погода незабаром буде дуже теплою.

Побачити журавля у небі 17 квітня – до великої вдачі.

17 квітня пішов дощ – весна буде похмурою та з великою кількістю опадів.

Вітер 17 квітня дме з північного боку – чекайте дощів.

Багато березового соку – влітку буде багато дощів.

17 квітня яке свято сьогодні / Фото Pixabay Що не можна робити 17 квітня Не перепрацьовуйте нині й не займайтесь прибиранням.

Не лайтесь і не ображайте нікого.

Не варто викидати сміття після заходу сонця.