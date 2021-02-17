Верующие православной церкви 17 февраля отмечают день святого Николая. В народе святого также привыкли называть "Студеный". Николая Студеного уважают за дар исцеления и молятся ему при проблемах со здоровьем.

Именины отмечают: Николай, Дмитрий, Екатерина, Иван, Иосиф и Кирилл. К слову Выходные в феврале 2021: сколько дней будут отдыхать украинцы Приметы 17 февраля Ветви ели сгибаются вниз – будет снег. Ветви направлены вверх – ожидайте ясного дня.

Если сегодня холодно – ждите снег.

На Николая Студеного светит солнце и на небе нет облаков – скоро весна.

Если 17 февраля приснилась птица – ждите новостей.

Приметы 17 февраля Что нельзя делать 17 февраля На Николая Студеного запрещена охота. Также, не советуют в этот день ходить в лес.

Не рекомендуется собираться в дальнюю дорогу. Если возникла срочная необходимость в поездке, нужно сильно помолиться святому Николаю.

Не стоит в этот день обрезать ногти и стричь волосы.