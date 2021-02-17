17 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать
Верующие православной церкви 17 февраля отмечают день святого Николая. В народе святого также привыкли называть "Студеный". Николая Студеного уважают за дар исцеления и молятся ему при проблемах со здоровьем.
Источник:24 канал
Именины отмечают: Николай, Дмитрий, Екатерина, Иван, Иосиф и Кирилл.
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Приметы 17 февраля
- Ветви ели сгибаются вниз – будет снег. Ветви направлены вверх – ожидайте ясного дня.
- Если сегодня холодно – ждите снег.
- На Николая Студеного светит солнце и на небе нет облаков – скоро весна.
- Если 17 февраля приснилась птица – ждите новостей.
Приметы 17 февраля
Что нельзя делать 17 февраля
- На Николая Студеного запрещена охота. Также, не советуют в этот день ходить в лес.
- Не рекомендуется собираться в дальнюю дорогу. Если возникла срочная необходимость в поездке, нужно сильно помолиться святому Николаю.
- Не стоит в этот день обрезать ногти и стричь волосы.
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