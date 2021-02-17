Віряни православної церкви 17 лютого відзначають день святого Миколи. У народі святого також звикли називати "Студений". Миколу Студеного шанують за дар зцілення й моляться йому при проблемах зі здоров'ям.

Іменини відзначають: Микола, Дмитро, Катерина, Іван, Йосип та Кирило. До слова Вихідні у лютому 2021: скільки днів відпочиватимуть українці Прикмети 17 лютого Гілки ялини згинаються до низу – буде сніг. Гілки спрямовані вгору – очікуйте ясного дня.

Якщо сьогодні холодно – чекайте на сніг.

На Миколи Студеного світить сонце і на небі немає хмар – скоро весна.

Якщо 17 лютого приснився птах – чекайте новин.

Прикмети 17 лютого Що не можна робити 17 лютого На Миколи Студеного заборонено полювання. Також, не радять у цей день ходити у ліс.

Не рекомендується збиратися в далеку дорогу. Якщо виникла термінова необхідність в поїздці, потрібно сильно помолитися святому Миколаю.

Не варто цього дня обрізати нігті і стригти волосся.