17 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити
Віряни православної церкви 17 лютого відзначають день святого Миколи. У народі святого також звикли називати "Студений". Миколу Студеного шанують за дар зцілення й моляться йому при проблемах зі здоров'ям.
Джерело:24 канал
Іменини відзначають: Микола, Дмитро, Катерина, Іван, Йосип та Кирило.
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Прикмети 17 лютого
- Гілки ялини згинаються до низу – буде сніг. Гілки спрямовані вгору – очікуйте ясного дня.
- Якщо сьогодні холодно – чекайте на сніг.
- На Миколи Студеного світить сонце і на небі немає хмар – скоро весна.
- Якщо 17 лютого приснився птах – чекайте новин.
Прикмети 17 лютого
Що не можна робити 17 лютого
- На Миколи Студеного заборонено полювання. Також, не радять у цей день ходити у ліс.
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Не рекомендується збиратися в далеку дорогу. Якщо виникла термінова необхідність в поїздці, потрібно сильно помолитися святому Миколаю.
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Не варто цього дня обрізати нігті і стригти волосся.
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