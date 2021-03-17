В народном календаре 17 марта чтят память преподобного Герасима, которого также называют Герасимом-грачевником. Этот день совпадает с прилетом грачей, поэтому так святого и прозвали. В Ирландии 17 марта празднуют день небесного покровителя страны – святого Патрика.

17 марта день Ангела празднуют: Даниил, Василий, Вячеслав, Юлия. К слову Родительские субботы 2021: что они означают, даты и традиции этих дней Приметы на 17 марта Если грачи прилетели, то через месяц снег сойдет.

Если птицы летят на старые гнезда, весна будет теплая.

Грачи стаями вьются над гнездами, тревожатся – к переменчивой погоде. 17 марта: Какой праздник сегодня Что нельзя делать 17 марта На Герасима существует довольно интересный запрет – сегодня нельзя носить новую обувь. Считалось, что у каждого, кто не прислушается к этому правилу будет болеть шея.

Не стоит также делать крупные покупки, скорее всего, они будут бесполезными.