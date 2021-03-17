17 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
В народном календаре 17 марта чтят память преподобного Герасима, которого также называют Герасимом-грачевником. Этот день совпадает с прилетом грачей, поэтому так святого и прозвали. В Ирландии 17 марта празднуют день небесного покровителя страны – святого Патрика.
Источник:24 канал
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Приметы на 17 марта
- Если грачи прилетели, то через месяц снег сойдет.
- Если птицы летят на старые гнезда, весна будет теплая.
- Грачи стаями вьются над гнездами, тревожатся – к переменчивой погоде.
17 марта: Какой праздник сегодня
Что нельзя делать 17 марта
- На Герасима существует довольно интересный запрет – сегодня нельзя носить новую обувь. Считалось, что у каждого, кто не прислушается к этому правилу будет болеть шея.
- Не стоит также делать крупные покупки, скорее всего, они будут бесполезными.
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