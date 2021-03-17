У народному календарі 17 березня вшановують пам'ять преподобного Герасима, якого також називають Герасимом-граківником. Цей день збігається з прильотом граків, тому так святого і прозвали. В Ірландії 17 березня святкують день небесного покровителя країни – святого Патрика.

17 березня день Ангела святкують: Данило, Василь, В'ячеслав, Юлія. До слова Батьківські суботи 2021: що вони означають, дати і традиції цих днів Прикмети на 17 березня Якщо граки прилетіли, то через місяць сніг зійде.

Якщо птахи летять на старі гнізда, весна буде тепла.

Граки зграями в'ються над гніздами, тривожаться – до мінливої погоди.

17 березня: яке свято сьогодні Що не можна робити 17 березня На Герасима існує доволі цікава заборона – сьогодні не можна носити нове взуття. Вважалося, що у кожного, хто не прислухається цього правила буде боліти шия.

Не варто також робити великі покупки, швидше за все, вони будуть марними.