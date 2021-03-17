17 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
У народному календарі 17 березня вшановують пам'ять преподобного Герасима, якого також називають Герасимом-граківником. Цей день збігається з прильотом граків, тому так святого і прозвали. В Ірландії 17 березня святкують день небесного покровителя країни – святого Патрика.
Джерело:24 канал
17 березня день Ангела святкують: Данило, Василь, В'ячеслав, Юлія.
До слова Батьківські суботи 2021: що вони означають, дати і традиції цих днів
Прикмети на 17 березня
- Якщо граки прилетіли, то через місяць сніг зійде.
- Якщо птахи летять на старі гнізда, весна буде тепла.
- Граки зграями в'ються над гніздами, тривожаться – до мінливої погоди.
17 березня: яке свято сьогодні
Що не можна робити 17 березня
- На Герасима існує доволі цікава заборона – сьогодні не можна носити нове взуття. Вважалося, що у кожного, хто не прислухається цього правила буде боліти шия.
- Не варто також робити великі покупки, швидше за все, вони будуть марними.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter