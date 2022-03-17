17 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

17 марта 2022 , 08:26
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В народном календаре 17 марта чтят память преподобного Герасима. Также сегодня во многих странах мира отмечают День святого Патрика. Сохраняйте сегодня покой и верьте, что все будет хорошо.

17 марта день Ангела празднуют Даниил и Василий.

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Приметы 17 марта

  • Если грачи прилетели, то через месяц снег сойдет.
  • Если птицы летят на старые гнезда, весна будет теплой.
  • Грачи стаями вьются над гнездами, тревожатся – до меняющейся погоды.

Что нельзя делать 17 марта

  • Будьте продуктивны и не ленитесь. Старайтесь занять свое время полезными делами, чтобы не думать о плохом.
  • На день памяти Герасима существовал забавный предрассудок – нельзя было носить новую обувь, ведь тогда могла болеть шея.
  • Не ссорьтесь с семьей и любимыми людьми.
Автор: Андріана Будиш