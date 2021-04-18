18 апреля 2021 года отмечается день Феодула. Народный праздник получил название в память о мученике чтеца Феодула. В этот день начинают дуть теплые весенние ветра.

Именины сегодня празднуют Алексей, Георгий, Михаил. Читайте Что есть во время Великого поста 2021: календарь питания на каждый день Приметы 18 апреля Если в окрестностях все четко слышно – вскоре ждите непогоды и ветреной погоды.

Птицы громко поют – вскоре погода улучшится. Если же птицы молчат – ждите непогоды.

Если в этот день мрачно, то лето будет холодным и дождливым. Что нельзя делать 18 апреля Нельзя есть приготовленную с помощью термической обработки пищу.

Нельзя употреблять спиртные напитки.

Не злословь и не оскорблять других.