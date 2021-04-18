18 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
18 апреля 2021 года отмечается день Феодула. Народный праздник получил название в память о мученике чтеца Феодула. В этот день начинают дуть теплые весенние ветра.
Источник:24 канал
Именины сегодня празднуют Алексей, Георгий, Михаил.
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Приметы 18 апреля
- Если в окрестностях все четко слышно – вскоре ждите непогоды и ветреной погоды.
- Птицы громко поют – вскоре погода улучшится. Если же птицы молчат – ждите непогоды.
- Если в этот день мрачно, то лето будет холодным и дождливым.
Что нельзя делать 18 апреля
- Нельзя есть приготовленную с помощью термической обработки пищу.
- Нельзя употреблять спиртные напитки.
- Не злословь и не оскорблять других.
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