18 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
18 квітня 2021 року відзначається день Феодула. Народне свято отримало назву в пам'ять про мученика читця Феодула. У цей день починають віяти теплі весняні вітри.
Джерело:24 канал
Іменини сьогодні святкують Олексій, Георгій, Михайло.
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Прикмети 18 квітня
- Якщо на околицях все чітко чути – незабаром чекайте негоди і вітряної погоди.
- Птахи голосно співають – незабаром погода покращиться. Якщо ж птахи мовчать – чекайте негоди.
- Якщо в цей день похмуро, то літо буде холодним і дощовим.
Що не можна робити 18 квітня
- Не можна їсти приготовану за допомогою термічної обробки їжу.
- Не можна вживати спиртні напої.
- Не лихословте й не ображайте інших.
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