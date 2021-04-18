18 квітня 2021 року відзначається день Феодула. Народне свято отримало назву в пам'ять про мученика читця Феодула. У цей день починають віяти теплі весняні вітри.

Іменини сьогодні святкують Олексій, Георгій, Михайло. Також читайте Що їсти під час Великого посту 2021: календар харчування на кожен день Прикмети 18 квітня Якщо на околицях все чітко чути – незабаром чекайте негоди і вітряної погоди.

Птахи голосно співають – незабаром погода покращиться. Якщо ж птахи мовчать – чекайте негоди.

Якщо в цей день похмуро, то літо буде холодним і дощовим. Що не можна робити 18 квітня Не можна їсти приготовану за допомогою термічної обробки їжу.

Не можна вживати спиртні напої.

Не лихословте й не ображайте інших.