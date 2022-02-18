День Ангела сегодня отмечают Антон, Феодосий и Михаил.
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Приметы 18 февраля
- Мороз 18 февраля – весна будет ранней.
- Нет снега 18 февраля – ждите засухи в летний период.
- Если на Агафью тепло, то зима уже закончилась.
- Птицы щебечут – очень скоро будет оттепель.
Приметы 18 февраля / Фото Pixabay
Что нельзя делать 18 февраля
- Не откладывайте дела 18 февраля, а выполните их сразу.
- Верили, что сегодня нельзя делиться секретами.
- Не врите близким.