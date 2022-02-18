День Ангела сегодня отмечают Антон, Феодосий и Михаил.

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Приметы 18 февраля

  • Мороз 18 февраля – весна будет ранней.
  • Нет снега 18 февраля – ждите засухи в летний период.
  • Если на Агафью тепло, то зима уже закончилась.
  • Птицы щебечут – очень скоро будет оттепель.

Прикмети 18 лютого

Приметы 18 февраля / Фото Pixabay

Что нельзя делать 18 февраля

  • Не откладывайте дела 18 февраля, а выполните их сразу.
  • Верили, что сегодня нельзя делиться секретами.
  • Не врите близким.