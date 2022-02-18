День Ангела сьогодні відзначають Антон, Феодосій та Михайло.
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Прикмети 18 лютого
- Мороз 18 лютого – весна буде ранньою.
- Немає снігу 18 лютого – чекайте на посуху в літній період.
- Якщо на Агафію тепло, то зима вже закінчилася.
- Птахи щебечуть – дуже скоро буде відлига.
Прикмети 18 лютого / Фото Pixabay
Що не можна робити 18 лютого
- Не відкладайте справи 18 лютого, а виконайте їх одразу.
- Вірили, що сьогодні не можна ділитись секретами.
- Не брешіть близьким.