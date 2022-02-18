День Ангела сьогодні відзначають Антон, Феодосій та Михайло.

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Прикмети 18 лютого

  • Мороз 18 лютого – весна буде ранньою.
  • Немає снігу 18 лютого – чекайте на посуху в літній період.
  • Якщо на Агафію тепло, то зима вже закінчилася.
  • Птахи щебечуть – дуже скоро буде відлига.

Прикмети 18 лютого
Прикмети 18 лютого / Фото Pixabay

Що не можна робити 18 лютого

  • Не відкладайте справи 18 лютого, а виконайте їх одразу.
  • Вірили, що сьогодні не можна ділитись секретами.
  • Не брешіть близьким.