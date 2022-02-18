18 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
18 февраля 2022 , 08:26Читати новину українською
18 февраля верующие празднуют день святой Агафии. Она пострадала за веру во время гонений на христиан. Издавна крестьяне молились Агафье за здоровье животных, чтобы сохранить их от сглаза и смерти от болезней.
День Ангела сегодня отмечают Антон, Феодосий и Михаил.
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Приметы 18 февраля
- Мороз 18 февраля – весна будет ранней.
- Нет снега 18 февраля – ждите засухи в летний период.
- Если на Агафью тепло, то зима уже закончилась.
- Птицы щебечут – очень скоро будет оттепель.
Приметы 18 февраля / Фото Pixabay
Что нельзя делать 18 февраля
- Не откладывайте дела 18 февраля, а выполните их сразу.
- Верили, что сегодня нельзя делиться секретами.
- Не врите близким.