19 января отмечают праздник Крещения Господня. Считается, что Крещение является третьим по величине праздником. Именно оно завершает рождественско-новогодний цикл праздников у православных и греко-католических христиан. Какие приметы и что нельзя делать 19 января читайте в материале.

Именины сегодня отмечают: Роман, Андрей, Лидия. Читайте Какая разница между Крещенским сочельником, Сочельником 6 января и Щедрым вечером: интересные факты Приметы 19 января Если на Крещение метель, то в конце апреля следует ожидать метели.

Холодная и ясная погода – к засушливому лету, а снежная и мрачная – к хорошему урожаю.

В полдень синие облака – к урожаю.

На Крещение сильный ветер – к хорошему роению пчел.

Звездная ночь – к урожаю гороха и ягод. Также, это знак, что овцы в этом году будут хорошо ягниться.

Полный месяц – к полноводью весной.

Если 19 января идет дождь – ждите дожди до конца месяца.

Крещение: приметы Что нельзя делать 19 января На Крещение запрещается любой труд, особенно это правило касается стирки.

Не злословьте на Крещение Господне.

19 января запрещено носить старую одежду или одежду черного цвета.