19 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать
19 января отмечают праздник Крещения Господня. Считается, что Крещение является третьим по величине праздником. Именно оно завершает рождественско-новогодний цикл праздников у православных и греко-католических христиан. Какие приметы и что нельзя делать 19 января читайте в материале.
Именины сегодня отмечают: Роман, Андрей, Лидия.
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Приметы 19 января
- Если на Крещение метель, то в конце апреля следует ожидать метели.
- Холодная и ясная погода – к засушливому лету, а снежная и мрачная – к хорошему урожаю.
- В полдень синие облака – к урожаю.
- На Крещение сильный ветер – к хорошему роению пчел.
- Звездная ночь – к урожаю гороха и ягод. Также, это знак, что овцы в этом году будут хорошо ягниться.
- Полный месяц – к полноводью весной.
- Если 19 января идет дождь – ждите дожди до конца месяца.
Крещение: приметы
Что нельзя делать 19 января
- На Крещение запрещается любой труд, особенно это правило касается стирки.
- Не злословьте на Крещение Господне.
- 19 января запрещено носить старую одежду или одежду черного цвета.
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