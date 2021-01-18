Зима часто ассоциируется с волшебством, возвышенной атмосферой и весельем. На это время приходится много праздников, особенно в январе. Этот месяц объединяет семьи по-особенному, ведь все собираются за одним столом и отмечают праздники рождественского цикла. Чем отличается Крещенский сочельник от предрождественского Сочельника и Щедрого вечера – читайте в нашем материале.

Праздники рождественского цикла считаются одними из самых важных праздников года. Каждому из них присущи различные традиции и обычаи празднования.

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Сочельник 6 января

6 января христиане восточного обряда празднуют навечерие Рождества Христова. Сочельник является последним днем Рождественского поста. Поэтому, по традиции, хозяйки в Украине обязательно готовят 12 постных блюд – в честь 12 апостолов.



Сочельник 6 января отличия

Основным блюдом Рождества является кутья – блюдо, которое готовят из вареной пшеницы, добавляя мед, мак и орехи. Христиане верят, что она является особенной и имеет свое значение: кутья символизирует жертву Богу, потому что пшеница с медом является сакральной частью Святой вечери. Мак символизирует мученичество, невинно пролитую кровь, а мед – символ Божьего слова и чистоты. По другим обычаям, Сочельник 6 января принято называть Богатой кутьей, ведь в этот день в главное блюдо добавляют много меда и разнообразных лакомств, к примеру, курагу и чернослив.

Когда на небе появляется первая звезда, которая предвещает, что Христос родился, – глава семьи зажигает свечу и семья ужинает. Во время праздничного застолья запрещается выходить из-за стола и обязательно нужно попробовать все 12 блюд, чтобы следующий год был удачным. После ужина все дружно поют колядки, а самые маленькие члены семьи читают красивые стихи, в которых прославляют Христа.

Щедрый вечер 13 января

Через неделю после Рождества, накануне Старого Нового года, украинцы празднуют Щедрый вечер. Считается, что празднование этого дня идет еще с языческих времен, в то же время по христианскому календарю – это также день преподобной Мелании.



Щедрый вечер 13 января отличия

Прежде всего, Щедрый вечер отличается от Сочельника и Голодной кутьи тем, что в этот день уже нет поста. Поэтому особенностью "щедрого" стола является разнообразие. Считается, что чем больше на нем различных блюд, тем щедрее будет следующий год. К тому же, обязательно чтобы все блюда были сытными.

Традиционно, на Щедрый вечер девушки собираются группами, ходят по домам и поют щедровки. Также, чтобы действо щедрования было веселее, среди молодежи популярным обычаем является переодевание. Переодеваются в костюмы коз, медведей или волков и ходят развлекать людей.

Крещенский сочельник 18 января

Навечерие Богоявления празднуют 18 января. Также в Украине этот праздник принято называть вторым Сочельником или же Голодной кутьей.



Второй Сочельник отличия

Разница между вторым и первым Сочельником заключается в том, что 18 января ужин должен быть еще скромнее, чем ужин 6 января. На Голодную кутью на столе должно быть нечетное количество блюд, в отличие от Сочельника 6 января, и все они обязательно готовятся без масла и молочных продуктов. По традиции, на второй Сочельник христианам строго запрещено употреблять пищу в течение всего дня. Семья может сесть за праздничный стол лишь помолившись и дождавшись, когда появится первая звезда.

На второй Сочельник в церквях принято святить воду. Все верующие собираются на праздничную Службу Божью, слушают проповедь, а после литургии идут набирать освященную воду. Считалось, что после обряда освящения эта вода получает чудодейственные целебные свойства. Когда-то наши предки такими же свойствами наделяли снег – им умывались для красоты и румянца. Снег добавляли в еду скоту и собирали для бани, бросали в колодец.