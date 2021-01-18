Зима часто асоціюється із чарами, піднесеною атмосферою та веселощами. На цей час припадає багато свят, особливо у січні. Цей місяць єднає родини по-особливому, адже всі збираються за одним ошатним столом й відзначають свята Різдвяного циклу. Чим відрізняється Водохресний Святвечір від передрізвяного Святвечора і Щедрого вечора – читайте у нашому матеріалі.

Свята Різдвяного циклу вважаються одними із найважливіших свят року. Кожному із них притаманні різні традиції й звичаї святкування.

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Святвечір 6 січня

6 січня християни східного обряду святкують Надвечір'я Різдва Христового. Святвечір є останнім день Різдвяного посту. Тож, за традицією, господині в Україні обов'язково готують 12 пісних страв – на честь 12 апостолів.



Святвечір 6 січня відмінності

Основною стравою Святвечора є кутя, страва, яку готують із вареної пшениці, додаючи мед, мак та горіхи. Християни вірять, що вона є особливою і має своє значення: кутя символізує жертву Богові, бо пшениця з медом є сакральною частиною Святої вечері. Мак символізує мучеництво, невинно пролиту кров, а мед – символ Божого слова та чистоти. За іншими звичаями, Святвечір 6 січня прийнято називати Багатою Кутею, адже у цей день в головну страву дають багато меду й різноманітних смаколиків, до прикладу, курагу й чорнослив.

Коли на небі з'являється перша зірка, яка віщує, що Христос народився – голова сім'ї запалює свічку й родина вечеряє. Під час святкового застілля забороняється виходити зі столу й обов'язково треба скуштувати усі 12 страв, аби наступний рік був вдалим. Опісля вечері, всі дружно співають колядок, а найменші члени сім'ї віншують красиві вірші, у яких прославляють Христа.

Щедрий вечір 13 січня

Тиждень після Різдва, напередодні Старого Нового Року, українці святкують Щедрий Вечір. Вважається, що святкування цього дня походить ще від язичних звичаїв, водночас за християнським календарем – це також день преподобної Меланії.



Щедрий вечір 13 січня відмінності

Перш за все, Щедрий вечір відрізняється від Святвечора й Голодної Куті тим, що в цей день вже немає посту. Тому, особливістю "щедрого" столу є розмаїття. Вважається, що чим більше на ньому різних страв, тим щедрішим буде наступний рік. До того ж, обов'язково аби всі страви були ситними.

Традиційно, на Щедрий вечір дівчата збираються гуртами, ходять домівками й співають щедрівок. Також, аби дійство щедрування було веселішим, між молоді популярним звичаєм є перевдягання. Хлопці й дівчата перевдягаються у костюми кіз, ведмедів чи вовків й ходять розважати людей.

Водохресний Святвечір 18 січня

Надвечір'я Хрещення Господнього святкують 18 січня. Також, в Україні це свято прийнято називати Другим Святвечором або ж Голодною Кутею.



Другий Святвечір відмінності

Різниця між другим і першим Святвечором полягає у тому, що 18 січня вечеря повинна бути ще скромнішою, аніж вечеря 6 січня. На Голодну кутю на столі повинна бути непарна кількість страв, на відміну від Святвечора 6 січня, й всі вони обов'язково готуються без масла і сиру. За традицією, на Другий Святвечір християнам суворо заборонено вживати їжу протягом усього дня. Родина може сісти за святковий стіл лише помолившись і дочекавшись, коли з'явиться перша зірка.

На другий Святвечір у церквах прийнято святити воду. Усі віряни збираються на святкову Службу Божу, слухають проповідь, а опісля літургії йдуть набирати освячену воду. Вважалося, що після обряду освячення ця вода отримує чудодійні цілющі властивості. Колись наші предки такими ж властивостями наділяли сніг – ним вмивалися для краси і рум'яності. Сніг додавали в їжу худобі і збирали для лазні, кидали в колодязь.