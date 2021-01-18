Водохресний Святвечір 2021: найгарніші картинки-привітання
Надвечір'я Хрещення Господнього святкують 18 січня, по-іншому цей день називають Другим Святвечором. За традицією, цього дня господині готують пісну вечерю, а зранку 19 січня вся родина йде до церкви на святкову Водохресну Службу Божу.
Редакція Traditions 24 вітає вас із світлим святом Водохресного Святвечора і пропонує до вашої уваги найгарніші картинки, якими можна привітати близьких.
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Картинки-привітання з Другим Святвечором
Привітання з Водохресним Святвечором
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Привітання з Другим Святвечором
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